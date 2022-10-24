وظائف خالية في محافظة الجيزة 2022.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت مديرية القوى العاملة عن توفر وظائف في محافظة الجيزة 2022 بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، وذلك لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، على أن يتم التقدم للوظائف من خلال التوجه إلى مقر الشركات.

وظائف محافظة الجيزة 2022

وأعلنت «أوراسكوم للتجارة» في المهندسين بالجيزة عن وظائف 3 فنيين كهرباء وكنترول، خريجي ثانوي فني نظام 3 سنوات بخبرة 3 سنوات، من 22 وحتى 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للخبرة، مع وجود تأمينات اجتاعية وصحية.

وظائف 2022 للمؤهلات العليا

كما أعلنت الشركة الدولية للصناعات الغذائية بالسادس من أكتوبر بالجيزة، عن حاجتها لمهندسين أغذية بخبرة عامين حتى 10 سنوات، بداية من سن 25 حتى 30 عاما، حاصلين على كلية زراعة أو معهد تعاون وإرشاد زراعي، ويحدد الراتب وفقا للخبرة، مع وجود 800 جنيه حوافز إضافية وتأمين صحي واجتماعي.

وظائف 2022 للدبلومات الفنية

وأعلنت شركة «كون فيدنتال» للمنتجات الجلدية في فيصل بالجيزة عن حاجتها لمندوبي مبيعات، خبرة عام، من 21 حتى 35 عاما، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويحدد الراتب وفقا للخبرة والمؤهل، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية وبدل مواصلات يصرف نقديا ويبلغ قيمته 500 جنيه.

وكشفت شركة ترومان للإلكترونيات في أبو رواش بالجيزة عن حاجتها لفنيي جودة، من سن 25 حتى 35 عاما، خبرة من عام حتى 3 أعوام، ثانوية فنية نظام 3 سنوات، براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، مع وجود تأمينات اجتماعية وصحية.

فيما طلبت الشركة المصرية للصناعات والتنمية بالسادس من أكتوبر بالجيزة عن حاجتها لمحاسبين حديثي التخرج أو خبرة عام، من سن 22 حتى 27 عاما، مؤهلات عليا براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، مع وجود حوافز للوقت الإضافي وتأمينات اجتماعية وصحية، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساءً.