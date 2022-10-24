رئيس الوزراء: نسعى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بـ«الطروحات»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة كانت تستهدف عددًا معينًا من الطروحات، هدفها الأساسي الاستفادة من أصول الدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، من خلال الطرح العام للمواطن أو للقطاع الخاص؛ لزيادة فاعلية ونجاح هذا الأصل من المطروح، إضافة إلى تحقيق أفضل عائد مادي للدولة من هذا الطرح.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنّ من يحكم ظروف الطرح، البورصة وسوق المال، مشيرًا إلى أنّ ما يساعدهم في هذا بنوك الاستثمار المتخصصة، فهي من تنصح الدولة باختيار التوقيت المناسب للطرح.

وتابع: «إحنا بقالنا 3 سنين في ظروف شديدة الاستثنائية، من أول 2020 مع كورونا والبورصات من ساعتها بتعاني، ومن ضمنها البورصة المصرية من مشاكل، وبالتالي علينا أن نتحسب في محاولة اختيار الوقت المناسب لعملية الطروحات، وهذا لا يمنع إننا شغالين في تحضير عدد كبير من الشركات، لأنّ لما بنتكلم على طرح أولي زي ما حصل لـ(إي فايننس) عاوز شغل قبله يصل إلى سنة على الأقل أو أكتر للتقييم بشكل صح».