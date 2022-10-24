براتب يصل لـ6000 جنيه.. ملتقى جديد للتوظيف من وزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عددا من فرص العمل بمرتبات مجزية، في بعض الشركات من خلال ملتقى توظيفي تقيمه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف، وهي:

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وظائف مطعم روزماري لـ الأكل الشرقي

1. شيف

2. مساعد شيف

3. ستيوار

4. متلقي طلبات

5. محضر طلبات

مكان العمل:

مدينة العبور

شروط التقديم

جميع المؤهلات

خبرة سنتين

حد أقصى للسن 40 سنة

الحقوق والمميزات

راتب من 3500 إلى 6000 جنيه حسب الوظيفة

عدد ساعات العمل 8 ساعات- ساعة راحة

يوم إجازة في الأسبوع

حافز العامل المثالي

وجبة أثناء العمل

إجازات سنوية ورسمية

تبس شهري

دورات تدريبية

تأمين اجتماعي

للتقديم على وظائف مطعم روزماري يرجى ملء تلك الاستمارة

أو التسجيل مباشرة على موقع منصة توظيف مصر

ويجرى الملتقى التوظيفي المفتوح لشركة رفاعي فودز للصناعات الغذائية يوم السبت المقبل الموافق 29 أكتوبر على الوظائف التالية:

مدير تسويق

محاسب

كاشير

مدير فرع حلوان

يمدير كافيه

بائعين داخل الفرع

مساعد شيف

شيف مخبوزات

ويتربارستا

مساعد بارستا

كابتن صالة

شيف اجبان استيوارد

مميزات الوظيفة

رواتب مجزية

تأمين اجتماعى

تأمين طبى خاص

زي للعمل بالشركة

زيادات سنوية وفرص للترقي

تدريب مجانية

شروط العمل

حاصل علي مؤهل عالي أو متوسط

من مقيمي ببا – قوسنا

موقف واضح من التجنيد

يفضل من لديهم خبرة بنفس الوظيفة لا تقل عن سنة

أماكن العمل

مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية في قويسنا المنوفية,

التقديم بمقر الشركة بوابة البنك الأهلي من الساعه 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.