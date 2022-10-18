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«الشباب والرياضة» توفر فرص عمل في فروع هايبر ماركت شهير بـ«رواتب مجزية»

كتب:

ماهر هنداوي
08:40 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
وظائف عمل - تعبيرية

وظائف عمل - تعبيرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب التابعة للوزارة، توفير فرص العمل للشباب بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وفقا للبروتوكولات التي وقّعتها الوزارة مع هذه المؤسسات، وتنفيذا لتوجهات الدولة المصرية للحد من البطالة.

إعلان التوظيف الجديد يشمل مدينتي والواحات 

ومن بين الاتفاقات التي وقّعتها وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسات القطاع الخاص، اتفاقية تشغيل الشباب بأحد فروع الهايبر الماركت الكبيرة، في فروعه بالمحافظات كافة، حيث يشمل إعلان التوظيف اليوم، فتح باب التقدم للحصول على وظائف للشباب بـ4 فروع في «العاشر من رمضان، و15 مايو، ومدينتي، والواحات بمدينة السادس من أكتوبر».

وحددت الوزارة بالتنسيق مع إدارة الهايبر، الإجراءات وطرق التقديم للتعيين في الوظائف المتاحة، وأهم الشروط التي يجب توافرها للراغب في الالتحاق بوظيفة، كما يلي:

12 وظيفة مطلوب شغلها 

1- كاشير «مؤهل عال».  

2- موظف استعلامات «مؤهل عال».

3-  فني صيانة تكييف وتبريد.

4-  خدمة عملاء.

5- بائع خضار وفاكهة.

6- سمّاك.

7- مراقب أمن.

8- شيف جزار.

9- شيف خباز.

10- شيف أجبان.

11- شيف قسم الوجبات الجاهزة.

12-   منسق ممرات متعدد المهام.

أماكن العمل المتاحة

- العاشر من رمضان.

- 15 مايو.

- مدينتي.

- الواحات «أكتوبر».

شروط التقدم لشغل الوظائف

• مؤهل متوسط لكل الوظائف عدا «الكاشير - مسؤول الاستلامات».

• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

• حد أقصى للسن 40 سنة.

• ذكور وإناث.

المميزات والحقوق

• رواتب مجزية حسب الخبرة.

• عدد ساعات العمل 9 ساعات.

• شيفتات متغيرة.

• يوم راحة في الأسبوع.

• مواصلات أو بدل مواصلات.

• أرباح سنوية.

• تأمين طبي «عائلي».

• تأمين اجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/3RTqpOV.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.