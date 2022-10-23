السكة الحديد للخدمات تعلن عن وظائف جديدة.. و4 شروط للتقديم  

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن تشغيل قطارات تالجو الإسباني رسميًا أمام الركاب مطلع الشهر المقبل، على خط (القاهرة - الإسكندرية)، والعكس، مشيرًا إلى أن أسعار تذاكر قطارات تالجو الإسباني الدرجة الأولي ستماثل تذكرة الاتوبيسات المكيفة، والدرجة الثانية والثالثة مثل الميكروباص، موضحًا أن هذه القطارات ستقدم خدمات متميزة ومتكاملة لجميع مرتادي من الركاب.

قطارات تالجو الإسباني متميزة ومكيفة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطار تالجو الإسباني مميز ومكيف، ويقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد تواصل تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، للحد من حوادث القطارات.

وظائف جديدة في السكة الحديد

وأعلن المصدر، أن شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة، طرحت بعض الوظائف للعمل في قطارات تالجو الإسباني، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل الخدمة مطلع الشهر المقبل.

الوظائف المتاحة في قطارات تالجو الإسباني

وأشار المصدر، إلى أن الوظائف المتاحة للعمل في قطارات تالجو الإسباني، كالتالي:

1- مدير تشغيل ويكون مؤهل عالي ولدي خبرة تشغيل 3 سنوات على الأقل.

2- مشرف أمن غرفة المراقبة ويكون مؤهل عالي مناسب.

3- فرد أمن.

4- عامل نظافة يكون حاصل على مؤهل متوسط.

الشروط

شروط الحصول على وظائف قطارات تالجو الإسباني، كالتالي:

1- أن يكون المتقدم للوظيفة من الذكور فقط.

2- أن يكون المتقدم لوظائف قطارات تالجو الإسباني من سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية، لأن القطارات ستعمل على خط القاهرة الإسكندرية والعكس.

3- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

4- أن يكون المتقدم لوظائف قطارات تالجو الإسباني قد أنهى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

وأشار إلى على من يرغب في التقديم لوظائف قطارات تالجو الإسباني، أن يتم التقديم وملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية، بمقر الشركة بالمركز الرئيسي بورش سكك حديد مصر – منطقة الفرز الشرابية القاهرة، موضحًا أنه سيتم اختيار أفضل العناصر لشغل وظائف قطارات تالجو.