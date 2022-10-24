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رئيس الوزراء: نقل عدد من الأصول الثابتة لصندوق مصر السيادي وأبرزها مجمع التحرير

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محمد عزالدين
05:34 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الصندوق السيادي في الأساس وفقا للقانون، تعظيم الاستفادة من كل أصول الدولة، وبالتالي الرؤية التي يعمل بها الصندوق أنه يبدأ بالتدريج: «هنبدأ بالأسهل عشان نفعل دور الصندوق بشكل سليم».

نقل الأصول الثابتة لصندوق مصر السيادي 

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه جرى نقل عدد من الأصول الثابتة لصندوق مصر السيادي على رأسها «مجمع التحرير».

وتابع: «بالفعل كان فيه طرح ناجح جدا وبدأنا نفعل من هذه الأصول، وعندنا عدد من الأصول الأخرى الثابتة أصبحت في حوزة الصندوق، وبنحضر قائمة أخرى، وكل شوية بنضيف مجموعة».  

 

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