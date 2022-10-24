«التموين»: 95% نسبة صرف السلع لشهر أكتوبر

أكد الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة مستمرة في صرف السلع التموينية للمواطنين ‏على بطاقة الدعم بالاضافة الى صرف السلع للمواطنين لحوالي 36 ‏مليون مواطن يستفيدون من المنحة التي أقرها الرئيس / عبد ‏الفتاح السيسي من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، ‏بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الاسرة الواحدة و 200 جنيه للبطاقة من اسرتين الي ثلاثة اسر و 300 جنيه للبطاقة التي يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.

كما أكد الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الاقل من ‏‏2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه ‏بالاضافة الى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان ‏الاجتماعي.‏

وأضاف الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الوزارة تصرف يوميا لمخازن الجملة ما يقارب ‏‏4 آلاف طن سكر يومي و3 آلاف طن زيت يومي وكذلك بالنسبة ‏للأرز بالاضافة الى السلع الاخرى مؤكدا الى زيادة السلع المنصرفة ‏للمواطنين الى 30 سلعة شهريا تشمل الزيت والسكر والارز ‏والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي تهم الاسرة ‏المصرية.‏

وصرح الأستاذ/ احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر تخطى الـ ‏‏95% مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تواصل ‏تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف ‏السلع المقررة للمواطنين طبقا للتوجيهات الوزارية الاخيرة بهذا ‏الشأن، وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير الى وجود 8 مليون ‏بطاقة دعم يستفيد أصحابها من المنحة التي اقرها الرئيس السيسي ‏لتخفيف العبئ عن المواطنين مؤكداً وجود مخزون كبير من السلع ‏بكل مخزن ويتم استعاضته من المخازن الكبرى ‏يومياً. ‏