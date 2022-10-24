«التموين»: 95% نسبة صرف السلع لشهر أكتوبر
كتب:
وفاء الصعيدي
06:05 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
أكد الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم بالاضافة الى صرف السلع للمواطنين لحوالي 36 مليون مواطن يستفيدون من المنحة التي أقرها الرئيس / عبد الفتاح السيسي من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الاسرة الواحدة و 200 جنيه للبطاقة من اسرتين الي ثلاثة اسر و 300 جنيه للبطاقة التي يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.
كما أكد الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الاقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه بالاضافة الى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.
وأضاف الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تصرف يوميا لمخازن الجملة ما يقارب 4 آلاف طن سكر يومي و3 آلاف طن زيت يومي وكذلك بالنسبة للأرز بالاضافة الى السلع الاخرى مؤكدا الى زيادة السلع المنصرفة للمواطنين الى 30 سلعة شهريا تشمل الزيت والسكر والارز والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي تهم الاسرة المصرية.
وصرح الأستاذ/ احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر تخطى الـ 95% مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تواصل تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف السلع المقررة للمواطنين طبقا للتوجيهات الوزارية الاخيرة بهذا الشأن، وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير الى وجود 8 مليون بطاقة دعم يستفيد أصحابها من المنحة التي اقرها الرئيس السيسي لتخفيف العبئ عن المواطنين مؤكداً وجود مخزون كبير من السلع بكل مخزن ويتم استعاضته من المخازن الكبرى يومياً.