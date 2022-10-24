 رئيس «إي فاينيس» للاستثمار: التشريعات في مصر ساعدت الشركات الناشئة

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينيس» للاستثمارات، إنّ الشركة تعمل في قطاع من أكثر القطاعات الحيوية ولديها مهمة تنافسية في أفريقيا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعامل مع العقول البشرية، لافتا إلى أنّ الدولة تهتم بهذه القطاعات على مختلف المستويات، وخلال فترة كورونا جمعت الشركة الملاحظات والمشكلات التي يعني منها السوق لتهيئة الشركة للطرح في البورصات.

الحوكمة مهمة في الشركات الاستثمارية

وأوضح «سرحان»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن الشركة تعمل من خلال قانون الاستثمار والمساهم الأكبر لها هو بنك الاستثمار بالإضافة للبنوك الأخرى، مشيرا إلى أن الحوكمة مهمة في الشركات الاستثمارية وساعدت الحكومة في ذلك من خلال تعزيز سبل الحوكمة وتعظيم قيمة الطرح في البورصات، وطرح الخطة الاستثمارية للشركات من أجل جذب الاستثمارات.

بنية تحتية وقوانين تشريعية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينيس» للاستثمارات إلى أن الدولة المصرية قدمت بنية تحتية وقوانين تشريعية تساعد الشركات في العمل من خلال قوانين الشمول المالي، وتعتبر كل تلك الإجراءات بيئة عمل محفزة للشركات الواعدة والناشئة.