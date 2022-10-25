«العليا للحج» تعقد اجتماعا اليوم لإقرار آلية العمل خلال موسم العمرة الجاري

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وذلك لمناقشة الآلية التي سيتم العمل بها خلال موسم العمرة لهذا العام، والخطة التشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال الـ 5 أشهر المقبلة من موسم العمرة للعام الهجري 1444 هجريا.

ووفقا لمصدر في اللجنة فإن الاجتماع سيرفع التوصية النهائية لآلية التشغيل خلال موسم العمرة الحالي، لافتا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات سيتم مناقشتها خلال الاجتماع للوصول إلى أفضل آلية تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، فضلا عن ضرورة توفير عدد مناسب من تأشيرات العمرة وذلك حتى لا يلجأ المواطنون المصريون للسفر لأداء العمرة بعيدا عن الطرق القانونية التي حددتها الوزارة للسفر للعمرة والتي قصرت ذلك على البوابة المصرية للعمرة.

آلية العمل خلال موسم العمرة هذا العام

وأشار المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أقرب سيناريوهين سيتم المفاضلة بينهما خلال الاجتماع فى ظل المعطيات الحالية، السيناريو الأول هو تحديد كوتة عددية من تأشيرات العمرة يتم توزيعها بالتساوى بين شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة وعددها نحو 1923 شركة، والآخر هو اعتماد نظام السقف العددى المفتوح لتأشيرات العمرة وقيام كل شركة بتنظيم العدد الذى يتراءى لها من التأشيرات، موضحا أن السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ حاليا.

40 تأشيرة عمرة لكل شركة خلال أكتوبر

وفي سياق متصل، قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وزارة السياحة منحت بصفة مبدئية كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة هذا العام عدد 40 تأشيرة عمرة لكي يتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن الوزارة وافقت أيضا على طلبات بعض شركات السياحة فى تنظيم عدد أكبر من التأشيرات خلال الشهر الجارى شريطة أن يتم خصم تلك الأعداد من حصة تلك الشركات من تأشيرات العمرة خلال الأشهر المقبلة .