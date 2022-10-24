 رئيس شركة «انفنيتي» للطاقة: نحتاج خططا طويلة المدى لتشجيع المستثمرين

قال المهندس محمد الأمين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «انفنيتي» للطاقة الجديدة، إنه لا بد من وضع خطة واضحة طويلة الأجل في ملف الطاقة لا تقل عن 15 عاما مقبلة لتحديد قدرات شبكات الطاقة والاحتياجات المطلوبة، لافتا إلى أن الصندوق السيادي يعمل على مشروع التاكسي الكهربائي، الذي يعد من المشروعات المهمة التي تنعكس على صحة المواطن، وتقلل من تأثير التغيرات المناخية.

مشروع تحلية المياه

وأوضح «منصور» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أنه لا بد من الاستمرار في برامج التنمية؛ ومنها مشروع تحلية المياه لمدة لا تقل عن 30 عاما، وطاقتي الرياح والشمس لهما دراسات تحدد أهميتهما؛ إذ أصبحت تلك المشروعات تنتج في أي مكان دون الحاجة لموارد محددة، لافتا إلى أن الكثير من الدول تعتمد على مواد تصنيع وتنفيذ تلك المشروعات.

خطة طويلة المدى تمنح المصنعين الفرصة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «انفنيتي» للطاقة الجديدة إلى أن الخطة طويلة المدى تمنح المصنعين الفرصة للدخول في إنتاج المواد المساعدة لمشروعات الطاقة النظيفة والجديدة.