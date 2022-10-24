تشييع جثامين 8 عمال لقوا مصرعهم في حادث سير بالبحيرة «صور»

شيع أهالي قرية العدل غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 8 عمال من أبناء القرية لقوا مصرعهم أثناء ذهابهم للعمل صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين دراجة نارية «تروسيكل» وسيارة نقل على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

كان قد تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بالطريق الصحراوي، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة.

ونقلت الجثث إلى مستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع كل من «محمد سلامة محمود»، 20 عاما، «أحمد عبده النحراوي»، 30 عاما، «فتحي سعد الشيخ»، 15 عاما، «سلامة محمود علي الصعيدي»، 39 عاما، «رزق عبدالحميد»، 24 عاما، «أحمد رجب عبد العال»، 22 عاما، «خالد فرج سعد عبده»، 15 عاما، وجثة مجهولة الهوية.

تحديد هوية المصابين

فيما أصيب كل من «مصطفى صلاح عبد الحفيظ»، 23 عاما، و«علي صبحي عبد العاطي»، 20 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.