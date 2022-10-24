حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تتغير يوميًا حركة الفلك والكواكب، مما يؤثر على الحالة النفسية وحظ الشخص حسب البرج السماوي، مما يجعل الكثيرين لا يمكنهم بداية يومهم دون الاطلاع على حظك اليوم.

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 24-10-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الثور 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم برج الثور 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-10-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تتمتع بهدوء نفسي وتستمتع بوقتك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدّك بالعواطف الجياشة.

حظك اليوم برج السرطان 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد في مربع برجك.. حاول أن تكون صبورا، وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم برج الأسد 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم برج الأسد 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر وعطارد يدعمان علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

حظك اليوم برج العذراء 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج العذراء 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب الحوارات الشائكة مع الأهل والأحباب تفاديا للصدام.

حظك اليوم برج الميزان 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الميزان 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد ببرجك.. تكسب الإعجاب ببساطة، وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

حظك اليوم برج العقرب 24-10-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.

حظك اليوم برج العقرب 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.

حظك اليوم برج القوس 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم برج القوس 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وطاقة عاطفية.. فلا تتردد اليوم في التقدم نحو من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج الجدي 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان.. ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش، وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

حظك اليوم برج الدلو 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.

حظك اليوم برج الدلو 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

حظك اليوم برج الحوت 24-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بمكاسب، ويجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت 24-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تقترب بلطف ممن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.