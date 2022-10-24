حظك اليوم برج الحوت الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

صاحب برج الحوت من الأشخاص الحساسين والذين تتحكم فيهم المشاعر، مما يجعله يتعرض للاستغلال من قبل الآخرين، ومن أسوأ صفاته المعروفة هي الكسل.

ولمواليد برج الحوت المتابعين والشغوفين بحركة الفلك يوميًا، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، القمر في منزل المدخرات يعدك بمكاسب، ويجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، اليوم تقترب بلطف ممن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.