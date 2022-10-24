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حظك اليوم برج الجدي الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:18 ص | الإثنين 24 أكتوبر 2022
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

أصحاب برج الجدي من الشخصيات الناضجة المحبة للعلم والدراسة وتطوير مهاراتها، فهو يمتلك قدرات كبيرة في مجال المهني ويستطيع اثبات نفسه سهولة ويسر.

ولمواليد برج الجدي المتابعين والشغوفين بحركة الفلك يوميًا، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر وعطارد معاكسان.. ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش، وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز نجوم هذا البرج، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.

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بقلم منى سعيد