حظك اليوم برج الدلو الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الدلو من الشخصيات حلوة المعشر والكلام فهي متحاورة جيد ولبقة يمكنها جذب انتباه الآخرين، لكنها تفضل الاحتفاظ بمساحتها الشخصية.

ولمواليد برج الدلو المتابعين والشغوفين بحركة الفلك يوميًا، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، وماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.