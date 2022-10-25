على هامش المؤتمر الاقتصادي.. تفاصيل توقيع وثيقة لتطوير الخدمات بقطارات النوم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع وثيقة الشروط الخاصة بعقد إدارة وتشغيل قطارات النوم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) وذلك بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب، خاصة مع تزايد حجم الطلب على استخدام قطارات النوم من قبل المواطنين والسائحين الأجانب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل، خاصة وفي مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل الحديثة وقطاعات السكك الحديدية، وخاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية.

انطلاقة مهمة لدخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل بالسكك الحديد

وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة مهمة لدخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يوفِّر بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وتابع أن مدة العقد تبلغ 15 عاماً وأنه روعي في بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90% من عمال شركة عربات النوم الحالية، لافتا إلى أن إجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة، بالإضافة إلى 20 عربة نادٍ مكيفة وأن الوزارة قد وضعت خطة لدعم هذا الأسطول تمثل في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة (1 عربة قوي + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادي + 5 عربات أولى فاخرة + 7 عربات ثانية فاخرة)، مشيرا إلى أن العقد يتضمن أيضا قيام المشغل بإعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة إدارته وتشغيله لأسطول قطارات عربات النوم.