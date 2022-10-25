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«لديك دعمي الكامل».. تراس تهنئ سوناك بفوزه برئاسة وزراء بريطانيا

كتب:

أحمد عادل موسى
04:34 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
ليز تراس وريشي سوناك

ليز تراس وريشي سوناك

فاز ريشي سوناك بسباق رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد أن أعلنت المتنافسة بيني مورداونت قرارها بالخروج من المنافسة على المنصب، بالأمس، وهنأت ليز تراس، التي استقالت مؤخرًا من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، سوناك على فوزه، بحسب ما ذكرته قناة «ريببلاك».

وكتبت ليز على تويتر «تهانينا لريشي سوناك على تعيينه زعيمًا لحزب المحافظين ورئيس وزرائنا القادم، وأضافت لديك دعمي الكامل».

استقالت تراس بعد 44 يوما فقط من السلطة

استقالت تراس من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في 20 أكتوبر بعد أن واجهت انتقادات واسعة النطاق لميزانية حكومتها المصغرة، والتي أعلنها وزير الخزانة كواسي كوارتنج، وأدى قرار تراس بإقالة كوارتنج في أعقاب الاضطرابات المالية في السوق إلى جعله أقصر وزير خزانة المملكة المتحدة خدمة منذ عام 1970 بعد إيان ماكلويد.

علاوة على ذلك، أصبحت ليز تراس أقصر رئيسة وزراء في المملكة المتحدة، حيث تولت المنصب لمدة 44 يوماً فقط.

يحظى سوناك بدعم تيريزا ماي

وسط رسائل التهنئة من العديد من أعضاء البرلمان البريطاني، أظهر ريشي سوناك الدعم من تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة للمملكة المتحدة، وغردت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا بأن سوناك حصل على «الدعم الكامل».

وكتبت في تغريدة «تهانينا لريشي سوناك بعدما أصبحت زعيم لحزب المحافظين، وريشي سيوفر القيادة الهادئة والكفؤة والبراغماتية التي تحتاجها بلادنا في هذا الوقت الصعب للغاية إنه يحظى بدعمي الكامل».

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