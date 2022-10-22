زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لحرمان تراس من المعاش المخصص لرؤساء الوزراء

دعا السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، ليز تراس رئيسة الوزراء المستقيلة، إلى عدم المطالبة بقيمة بدل تكاليف الخدمة العامة المستحقة لرؤساء وزراء بريطانيا السابقين، والمحددة بقيمة 115 ألف جنيه إسترليني سنويا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا ستار».

تراس 44 يوماً فقط في منصب رئيسة الوزراء

وقال السير «كير» إنه لا يحق لتراس المطالبة بالمبلغ المخصص بعد استقالتها من منصب رئيس الوزراء، التي أعلنتها يوم الخميس الماضي بعد 44 يومًا فقط في الوظيفة، وهي أقصر فترة رئاسة للوزراء في تاريخ بريطانيا.

ويمكن لرؤساء الوزراء السابقين الاعتماد على المبلغ المخصص لأي تكاليف تنشأ نتيجة للواجبات العامة، لكن السير «كير» أضاف أنها تستحق أن تأخذ هذا الاستحقاق، وعليها أن ترفضه.

وفي السياق نفسه، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد ديفي، إنها لا تنبغي أن تطالب بالمال، إذ يجب العمل لمدة 35 عاما على الأقل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وأعتقد أن العمل لمدة 45 يوما لا ينبغي أن يمنحها معاشا يفوق أضعاف ما يحصل عليه الأشخاص العاديون بعد حياة عمل، وتأتي تصريحاتهم في أعقاب دعوات مماثلة من نقابات ونشطاء لرئيس الوزراء برفضها.

كثير من الدول تشعر بالقلق بسبب عدم الاستقرار السياسي

وتولت تراس، التي خلفت بوريس جونسون، منصبها في 6 سبتمبر الماضي، واستقالت بعد 6 أسابيع كارثية في المنصب، واضطرابات مالية وسياسية أدت إلى تراجع الدعم المقدم لها من حزب المحافظين.

وأعرب كثير من الدول عن قلقهم بسبب عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، حيث كانوا متفقين مع تراس علي إتمام صفقات واتفاقات قبل نهاية هذا العام.