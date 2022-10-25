غرفة السياحة: 55 ألف مصري سافروا لأداء العمرة بنهاية الشهر الجاري

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة منذ بداية الشهر الجارى والذين أنهوا إجراءات مراجعة برامج العمرة وسيسافرون حتى يوم 31 أكتوبر 2022، سيتخطى الـ55 ألف مواطن.

وتابع «هناك نحو 15 ألف مواطن آخرين سيسافرون لأداء مناسك العمرة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل وحتى يوم 6 من ذات الشهر».

لا أزمة في توفير حجوزات للمسافرين للعمرة عبر شركات الطيران الناقلة

وأضاف لـ«الوطن» أن زيادة الأعداد التي تسافر حاليا لأداء مناسك العمرة لم تتسبب في أي أزمات بالنسبة للطاقة التشغيلية لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين وذلك بعد قيام العديد من شركات الطيران بتسيير رحلات إضافية لاستيعاب الأعداد المسافرة، علاوة على بدء العديد من شركات الطيران الخاصة تسيير رحلات طيران لنقل المعتمرين المصريين.

أسعار برامج العمرة

وأشار وحيد إلى أن زيادة إقبال المواطنين على أداء العمرة خلال شهر أكتوبر الجاري لم يؤثر بشكل كبير على أسعار برامج العمرة حيث إن متوسط أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 15 يوما تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، وتابع «غالبية المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال أكتوبر اختاروا البرامج الاقتصادية».

الساعة الإلكترونية

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن المعتمرين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة خلال الـ5 أيام الماضية لم يتسلموا الساعة الإلكترونية الموجودة ضمن برنامج العمرة، لافتا إلى أن الغرفة تدرس حاليا الآلية التي يمكن من خلالها إعادة قيمة الساعة للمعتمرين، حيث إنه تم تحصيل قيمتها التي تبلغ نحو 750 جنيها ضمن تكاليف برنامج العمرة.

يشار إلى أن الساعة الإلكترونية تشمل كل تفاصيل برنامج العمرة منذ السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن، فضلا عن التفاصيل الصحية للمسافرين.