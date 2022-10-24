أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 24-10-2022

اختلفت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر الحالي، وبدأ سعر طن الحديد من 17100 جنيه، كما تراوح سعر طن الأسمنت بين 1400 جنيه و1525 جنيها.

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد والأسمنت بمختلف أنواعه في الأسواق، اليوم الاثنين، في ضوء اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار مواد البناء المختلفة، وفق موقع الأسمنت المصري كما يلي:

أسعار الحديد اليوم

واختلفت أسعار طن الحديد باختلاف النوع كما يلي:

سجل سعر طن حديد عز 18100 جنيه، كما سجل سعر طن حديد بشاي بين 18000 جنيه و18100جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 17550 جنيها، كما سجل سعر طن حديد العتال 17800 جنيه، وسجل سعر طن حديد عطيه 17000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيها، وسجل سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه، وسجل سعر طن حديد العشري 17100 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 17200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

كما سجل سعر طن الأسمنت في الأسواق المحلية 18100 لنوع عز، و18000 جنيه لأسمنت بشاي، و17800 جنيه لأسمنت العتال و17000 جنيه لأسمنت عطيه، و17000 جنيه لأسمنت سرحان.

كما سجل سعر طن أسمنت المراكبي 15750 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت المصريين 17550 جنيها، كما سجل سعر طن أسمنت الكومي 17000 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت المعادي 17000 جنيه، كما سجل سعر طن أسمنت العشري 17100 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت مصر ستيل 17200 جنيه.