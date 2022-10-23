أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت 23 أكتوبر 2022

تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد في الأسواق المحلية، إذ شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا نسبيا ليسجل سعر طن الحديد الاستثمار 18063 جنيها، بينما سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1486 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونرصد في التقرير التالي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

واستقر سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية لتسجل قيمة الطن في المصانع، ما يلي:

طن حديد عز 18275 جنيها للطن.

حديد المصريين 18100 جنيه للطن.

حديد الجيوشي 17900 جنيه.

الجارحي وصل سعر طن الحديد نحو 17550 جنيها.

مصر ستيل 17450 جنيها.

حديد بشاي 17900 جنيه.

المراكبي سجل 17750 جنيها.

حديد العشري 17600 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

واستقر سعر طن الأسمنت في السوق المحلية اليوم ليسجل سعر الطن اليوم تسليم أرض المصنع في السوق المحلية، ما يلي:

سعر طن أسمنت السويدي اليوم بـ 1500 جنيه.

أسمنت وادي النيل سجل 1400 جنيه.

أسمنت حلوان سجل 1450 جنيها.

«أسمنت النصر» سجّل الطن نحو 1430 جنيها.

طن الأسمنت في مصر لأسمنت قنا «المسلة» سجل نحو 1390 جنيها.

لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل 1440 جنيها.

ووصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1390 جنيها.

أسمنت «السهم» بلغ 1410 جنيهات.

العربية للأسمنت «المسلح» سجل سعر الطن 1455 جنيها.

وبحسب البوابة المحلية والعالمية التابعة لمركز الدعم بمجلس الوزراء، استقرت أسعار المواد الخام لصناعة مواد البناء منذ نهاية سبتمبر الماضي، إذ سجل سعر طن البليت عالميًا نحو 525 دولارا، ومتوسط سعر حديد التسليح 555 دولارا للطن.