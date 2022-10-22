أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 أكتوبر في الأسواق

تحركت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت؛ إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري 18094 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 1510 جنيهات، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

وفيما يلي، نعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت، وهذه الأسعار تسليم المصنع وفق غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

ارتفع سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية إلى ما بين 200 و500 جنيه في السوق المحلية، نتيجة ارتفاع خام البليت عالميًا، لتسجل قيمة الطن في المصانع، ما يلي:

طن حديد عز 18275 جنيها للطن.

حديد المصريين 18100 جنيه للطن.

حديد الجيوشي 17900 جنيه.

الجارحي وصل سعر طن الحديد نحو 17550 جنيها.

مصر ستيل 17450 جنيها بدلا من 17200 جنيه الأسبوع الماضي.

حديد بشاي 17900 جنيه.

المراكبي سجل 17750 جنيها.

حديد العشري 17600 جنيه للطن، مقابل 17100 جنيه الأسبوع الماضي.

سعر طن الأسمنت اليوم

وارتفع الأسمنت في السوق المحلية اليوم ليسجل سعر الطن اليوم، تسليم أرض المصنع، في السوق المحلية، كالآتي:

ارتفع سعر طن أسمنت السويدي بقيم 10 جنيهات، ليباع اليوم بـ 1500 جنيه.

أسمنت وادي النيل سجل 1400 جنيه.

أسمنت حلوان سجل 1450 جنيها.

«أسمنت النصر» سجّل الطن نحو 1430 جنيها مقابل 1420 جنيهًا الأسبوع الماضي.

حافظ سعر طن الأسمنت في مصر لأسمنت قنا «المسلة» على 1390 جنيها.

ارتفع سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» ليكون 1440 جنيها مقابل 1430 جنيها الأسبوع الماضي.

استقر سعر الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، وسجل «العسكري» 1390 جنيها، بينما «السهم» بلغ 1410 جنيهات.

العربية للأسمنت «المسلح» سجل سعر الطن 1455 جنيها مقابل 1450 جنيهًا الأسبوع الماضي.