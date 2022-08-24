شعبة «مواد البناء» توصي بتصدير الأسمنت لرفع حصيلة النقد الأجنبي

سجّلت صادرات مصر من الأسمنت نموًا قدره 94% على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى 272 مليون دولار خلال الأشهر الخمس الأولى من 2022، مقارنة بـ 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكانت الدول الأفريقية «غانا والكاميرون وساحل العاج»، من أكبر الدول المستوردة.

ووفقاً لبيانات اتحاد الصناعات، فإنَّ الطاقات الإنتاجية لـ مصانع الأسمنت تزيد بنسبة 60% عن حجم الطلب، حيث بلغ الإنتاج الكلي لشركات الأسمنت 77 مليون طن مقابل حجم استهلاك محلي 55 مليون طن سنويا، ليتجه بعضها لزيادة صادراته بنسبة 90% خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي.

«الزيني»: زيادة صادرات الأسمنت يدعم توجه الدولة الحالي

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إنَّ توجه الدولة الحالي لتشجيع الصادرات وإطلاق مبادرة رئاسية لـ زيادة صادرات مصر لتصل إلى 100 مليار دولار، وبالتالي رفع حصيلة النقد الأجنبي، يدفع مصانع الأسمنت إلى العمل بطاقتها القصوى، وتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي.

زيادة إنتاج الأسمنت في مصر يساهم في تخفيض الأسعار

وأضاف «الزيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة إنتاج الأسمنت في مصر يساهم في تخفيض الأسعار، واستقرار السوق العقاري إلى جانب دعم الصناعات والقطاعات المتداخلة.

وتابع: «تدخل جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات ومصانع الأسمنت بزيادة الكميات المنتجة والمعروضة بالسوق المحلية ساهم في استقرار سعر طن الأسمنت مؤخراً، بعد أن وصل إلى مستوى 1800 جنيه».

كما يرى رئيس الشعبة، أنَّ فائض الإنتاج من تشغيل المصانع بكامل طاقتها يمكن أن يتم توجيهه إلى أسواق البلدان المجاورة خاصةً التي تشهد عمليات الإعمار، مثل ليبيا والبلدان الأفريقية بوجه عام، خاصةً أنَّ 80% من تكاليف النقل لأفريقيا مُدعم من الحكومة.

وأشار «الزيني» إلى مقترحه بإلزام شركات الأسمنت العاملة في مصر بتصدير 5% من إنتاجها أو من الطاقة الإنتاجية للمصانع، مؤكداً أن عمليات التصدير تعمل على تنشيط شركات النقل والموانئ تباعاً.

كشفت بيانات صادرة عن شعبة الأسمنت في عام 2019، أنَّ عدد الشركات العاملة بالقطاع يبلغ 19 شركة منتجة باستثمارات 11,8 مليار دولار؛ من بينها 18 شركة، وشركة تابعة للدولة، وتمتلك هذه الشركات مجتمعه 42 خط إنتاج، فيما تستحوذ الاستثمارات الأجنبية على 52% من الصناعة.

وتعد صناعة الأسمنت من أقدم الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها صناعات أخرى لا تقل أهمية مثل «السيراميك» وكلاهما كثيف استهلاك الطاقة، وأُنشىء أول مصنع للأسمنت في مصر بمدينة حلوان عام 1911 فيما كانت شركة «أسمنت طرة» الأولى في مجالها عام 1927، كما لم يبدأ دخول القطاع الخاص في صناعة الأسمنت إلا مع حقبة التسعينيات.