متحف الحضارة يستعد لافتتاح قاعة عرض بلا آثار.. تعتمد على التكنولوجيا

كشف الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن المتحف يستعد لافتتاح قاعة عرض جديدة وهي قاعة العاصمة، لافتاً إلى أنها ستكون للعرض المتحفي بلا آثار فهي قائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بكافة أساليبها وأنواعها المختلفة وأن هذه القاعة ستحتاج لبذل الكثير من الجهد لتنفيذها لكي تتناسب مع لغة العصر والتكنولوجيا المتطورة لمواكبة العصر الذي نعيشه فيه وأنها ستنقل ثقافة مصر وحضارتها.

قاعات العرض المتحفي يعرض فيها كتاب وصف مصر

وأضاف المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحف يستقبل الآثار التي يتم نقلها من متاحف أخرى أو محافظات أخرى، كما أن المتحف يستقبل عدداً كبيراً من ورش العمل ويشهد فعاليات ثقافية مختلفة، فالمتحف القومي للحضارة يعتبر منارة للثقافات المختلفة في العالم، أما عن قاعات العرض المتحفي فيعرض فيها كتاب وصف مصر وتتغير الأجزاء داخل العرض.

ارتفاع سعر تذاكر المتحف بنسبة 20% للأجانب غير المصريين

وتابع أن المتحف شهد إقبالا كبيرا من الوافدين وزيارات عديدة من مختلف بلدان وثقافات العالم في هذه الفترة، وبالأخص الأجانب غير المصريين وأن المتحف يفتح ذراعيه لكل الزائرين للتعرف على عظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى عدم حدوث أي ارتفاع أو انخفاض في سعر التذاكر الخاصة بالمتحف.

ونوه «غنيم» أن من بداية شهر نوفمبر المقبل سيتم ارتفاع سعر تذاكر المتحف بنسبة 20% للأجانب غير المصريين.