«هليوبوليس» بين التاريخ وروعة التصميم.. متحف متحف لعشاق الحضارة «فيديو»

استعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» تقريرا عن تاريخ ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة، والذي يمثل متحفا مفتوحا لكل عشاق الجمال والحضارة، لاحتوائه على مجموعة من الكنائس مثل «كنيسة الشهيد ماري جرجس، كنيسة الأنبا إبرام، كنيسة البازليك» والمتاحف والقصور «البارون، بوجاز نوبار باشا»، علاوة على المعبد اليهودي «بيفرلي لوجر» ومسجد جمال الدين الأفغاني «العباس قديمًا» ومسجد السلطان السلطان حسين كامل به، إضافة إلى قصر «السلطانة ملك» التي كانت زوجة الأمير حسين كامل، وقد بنى الأمير ذلك القصر حبًا في زوجته ومدينة هليوبوليس.

أطلق الأغريق ذلك الاسم على أقدم مدينة في تاريخ مصر

وتأسس ميدان هليوبوليس مع بداية بناء مدينة مصر الجديدة على يد الإسكندر مارسالي، عندما خطط البارون إنبا للمدينة وأعطى الإذن له بذلك، فغالبية قصور هليوبوليس بنيت على الطراز البلجيكي، إضافة إلى وجود الطراز الفرنسي والإيطالي، وأطلق الأغريق ذلك الاسم على أقدم مدينة في تاريخ مصر، وكلمة هليوبوليس تعني مدينة «الشمس» لدى الإغريق، أما عند الفراعنة كانت مدينة «أون».

تحتوي مدينة هليوبوليس على عدة ميادين هامة

وتمتد مدينة هليوبوليس من مصر الجديدة حتى منطقتي عين شمس والمطرية، وكانت تلك المناطق بقايا مدينة الشمس، حيث تحتوي مدينة هليوبوليس على عدة ميادين مهمة منها «الحجاز وسانت فطيمة والكوربة»، وتظل تلك المدينة محتفظة برونقها الخاص بها.

أما عن قصر بوجاز نوبار باشا يمثل علامة هامة في مصر الجديدة، وذلك لأن نوبار باشا مؤسسه كان رئيس وزارء مصر والشريك الرئيسي في بناء المدينة مع البارون إنبا.