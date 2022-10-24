أسعار تذاكر قطارات النوم.. لو هتسافر الأقصر وأسوان في الشتاء

قررت هيئة السكك الحديد تخفيض أسعار تذاكر النوم لذوي الهمم بنسبة 50%، وتلك القطارات يستقلها من يريد السفر مسافات طويلة خاصة مع قرب قدوم فصل الشتاء وذهاب الناس إلى رحلات لمدينتي الأقصر وأسوان، أو من لا يتحمل مشقة السفر والجلوس على الكراسي الخاصة بالقطارات المكيفة الأخرى لساعات طويلة.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد وأسعار تذاكر قطارات النوم وفقا لما ذكرته هيئة السكة الحديد.

تنطلق 3 رحلات من قطارات النوم عبر خطوط السكة الحديد من القاهرة رمسيس إلى محطة أسوان وهي تحمل أرقام 1086 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 7.20 مساء، وقطار 1082 موعد قيامه الساعة 9.00 مساء، وقطار 86 موعد قيامه من رمسيس الساعة 7.45 مساء.

أسعار تذاكر قطارات النوم المتجهة إلى أسوان

- يصل سعر التذكرة على القطار رقم 1086، 2 سرير بمفرده 850 جنيها، وثمن التذكرة للزوجي 550 جنيها للفرد.

- القطار رقم 86، وثمن التذكرة للفردي 750 جنيها والزوجي 500 جنيه.

- القطار 1082 وثمن التذاكر للفردي، يستخدم الكابينة 2 سرير بمفرده 850 جنيها، وثمن التذكرة للزوجي 550 جنيها للفرد، وهى نفس سعر تذاكر القطار رقم 1086.

كما تقل أسعار تذكرة قطارات النوم المتجهة إلى أسوان إذا كان الحجز من القاهرة لتلك المحافظات وهي: قنا - نجع حمادي – سوهاج فقط وهي كما يلي:

القطار رقم 1086 وقطار رقم 1082 سعر التذكرة 450 جنيها للكابينة الزوجي و785 جنيها للكابينة للفردي.

ويصل سعر التذكرة بالقطار رقم 86 685 جنيها للكابينة الفردية بسرير، و450 جنيها للزوجي.