السويد: سنلبي جميع المطالب التركية للانضمام إلى «الناتو»

أكد وزير الخارجية السويدي توباياس بلستروم، أن ستوكهولم ستلبي جميع المطالب التركية لقبول انضمام السويد إلى «الناتو»، وستركز علاقاتها الخارجية مع جيرانها المباشرين، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وقال توباياس بلستروم، إن الحكومة الجديدة تشاطر تركيا قلقها بشأن حزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره تركيا وأوروبا والولايات المتحدة ممارسات.

بيلستروم يجب أيضا القيام بكل الأمور بطريقة قانونية آمنة

وأضاف بيلستروم، لن ترتكب أي حماقة من جانب الحكومة السويدية عندما يتعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني، وإننا نؤيد تماما السياسة التي ترى أن المنظمات ليس لها الحق في العمل على الأراضي السويدية.

وتابع بيلستروم أن كل ما ورد نصا في المذكرة الثلاثية، والذي تم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة، ويجب الوفاء به من الأطراف الثلاثة، ويجب أيضا القيام بكل الأمور بطريقة قانونية آمنة.

تركيا كانت قد عرقلت محاولة السويد وفنلندا الانضمام إلي حلف الناتو

وكانت تركيا عرقلت محاولة السويد وفنلندا التاريخية للانضمام إلى الناتو جراء مخاوف من أن البلدين السويد على وجه الخصوص أصبحتا ملاذا آمنا لأعضاء حزب «العمال الكردستاني» والجماعات التابعة له، في حين أن السويد وفنلندا التزمتا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة السويدية السابقة يسارية الميول خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في يونيو الماضي، بعدم دعم الجماعات الكردية في سوريا التي تقول تركيا إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.