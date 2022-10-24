فرقة النسور الصارخة الأمريكية.. ورقة جديدة في يد «الناتو» ضد روسيا

يبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية تدخل منعطفا جديدا مع دخول شهرها الثامن حيث نشرت الولايات المتحدة الأمريكية فرقة النسور الصارخة الأمريكية على حدود أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو وهي على بعد نحو 3 أميال من حدود رومانيا مع أوكرانيا، رغم التصريحات السابقة التي أعلنتها واشنطن بأنها لن تشارك في الصراع الروسي الأوكراني.

ماهي فرقة النسور الصارخة الأمريكية؟

لا يعرف الكثيرون عن النسور الصارخة الأمريكية لذا تصدرت محركات البحث الساعات الأخيرة خاصة مع تصريحات وزير دفاع روسيا سيرجو شويجو مساء اليوم الأحد التي حذر فيها أوكرانيا من استخدام قنابل قذرة أو حدوث أي استفزازات أوكرانية في الوقت الحاليّ، وهذه الفرقة هي 101 وهذا الاسم الرسمي لكنها ملقبة بالنسور الصارخة ويتولى قيادتها جون لوباس الذي وصف الفرقة بحسب شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية بأنها تمثل قدرة فريدة من قدرات أمريكا على الهجوم الجوي، مبينا أنها دخلت أوروبا للمرة الأولى منذ 80 عاما في تصريح أثار الانتباه كثيرا وجعل الكثيرون يخمنون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قد يكون مباشر في الأزمة الروسية الأوكرانية.

قدرات النسور الصارخة الأمريكية

النسور التي أخذت شعارها من النسر الموجود على علم الولايات المتحدة الأمريكية تجعل هذه الفرقة مميزة ولها قدرات خارقة فهي مكونة من 4700 ألف جندي بحسب تصريحات قائد الفرقة جون لوباس، والذي أعلنها صريحة بأن الفرقة مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو.

مكان إقامة النسور الصارخة الأمريكية

وتقيم هذه القوات في قاعدة جوية تابعة لجيش رومانيا من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو الذي يدعم أوكرانيا ضد روسيا، ونفذت تدريبات تحاكي الحرب قامت فيها بمناورات هجومية برية وجوية مشتركة قبل ساعات قليلة من إجراء اتصال هاتفي هو الثاني من نوعه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بين وزيري دفاع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.