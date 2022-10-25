مركز «العاصمة للدراسات»: وثيقة ملكية الدولة تجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن أبرز ما يميز وثيقة ملكية الدولة هو أنها تضمن ملكية الدولة للأصول وتعطي القطاع الخاص الإدارة والتشغيل كما أن القطاع الخاص يغطي التمويل اللازم ويقوم على زيادة فعالية التشغيل، كما أنها تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي وتمكن القطاع الخاص المصري التواجد، فضلًا عن حوكمة الدولة في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، كما أنها تحقق وفورات مالية تمكن الخزانة العامة للدولة من تحقيق الانضباط المالي الخاص بها.

وثيقة ملكية الدولة نتجت عن نقاشات وحوارات عديدة

وأشاد الشافعي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، بوثيقة ملكية الدولة متابعًا «الكل يرفع لها القبعة، لأنها نتجت عن نقاشات وحوارات عديدة لتخرج بالشكل النهائي بصورة تحقق التوافق لكل أطراف ملكية الدولة سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المواطنين المصريين»، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تعمل على إلى جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية المختلفة.

وثيقة ملكية الدولة ستعظم إنتاجية المشروعات

ولفت رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف من خلال ما تملكه الدولة من مشروعات إنتاجية زيادة حجم الأرباح المحققة من خلال ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، سواء من خلال القطاع الخاص المصري أو الاستثمار الأجنبي.