وزيرة التخطيط: المؤتمر الاقتصادي مصارحة.. وكلمة الرئيس كانت من القلب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي يعد مبادرة إيجابية للغاية، وكان من المهم وجود هذا القدر من المصارحة والمكاشفة، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لأنها تمنح الثقة لخلق فرص من التحديات، متابعة: «لازم نكون في الظروف دي إيد واحدة».

المؤتمر الاقتصادي جمع تنوعا كبيرا من الحضور

وأشارت «السعيد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى التنوع الكبير الحاضر في المؤتمر الاقتصادي من كل الأطياف والفئات والشباب والكبار والخبرات المختلفة والأحزاب المختلفة.

ولفتت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في انطلاق فعاليات المؤتمر كانت مؤثرة للغاية، مردفة: «كانت كلمة من القلب ووصلت للناس بانطباعات حقيقية هو عاصرها بنفسه»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سلط الضوء خلال كلمته في بداية المؤتمر على الأربعين سنة الماضية.

التجربة المصرية تستحق الإشادة

وأضافت أنه يجب تقييم أي تجربة دون وضعها بمعزل عن الظروف المحيطة، ومصر خرجت من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني، وبدأت في مرحلة إصلاح اقتصادي، وبعدها تعرضت لفيروس كورونا ثم أحداث جيوسياسية، مؤكدة أن التجربة المصرية تستحق الإشادة وتقييمها بشكل علمي وواقعي.