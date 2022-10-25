أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الأسواق المصرية

الحصول على فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم خاصة في فصل الشتاء لمقاومة الفيروسات والإصابة بنزلات البرد، يجعل الكثيرين يهتمون بالبحث عن أسعار الفاكهة بشكل يومي، التي ربما تختلف من سوق لآخر وفقًا للمنطقة المتواجدة بها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، وفق جولة أجرتها الوطن في سوق حدائق القبة، وفقًا لما أعلنه سوق العبور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي له.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

جاءت أسعار الفاكهة اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور كما يلي:

استقر سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

ووصل سعر التفاح الأمريكي إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

كما تراوح سعر البرتقال البلدي في سوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه.

سجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

فيما سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر الدوم بين 20 و40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وعن الأسعار في الأسواق المحلية، فسجلت وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن، كما يلي:

اختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع.

سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.