أسعار الفاكهة اليوم الأحد 23-10-2022 في الأسواق المصرية

اهتمام كبير تشهده أسعار كافة السلع في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لذا تحرص السيدات وربات البيوت على متابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي، التي قد تختلف من سوق لآخر وفقًا للمنطقة المتواجدة بها، وغالبًا ما يتراوح الفرق في الأسعار بين جنيهين و5 جنيهات.

وأعلن سوق العبور عن أسعار الفاكهة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي له، وتنشر «الوطن» تفاصيل الأسعار فضلًا عن السعر في الأسواق الصباحية وفق جولة صباحية جاءت تفاصيلها على هذا النحو:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

جاءت الأسعار اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور كما يلي:

استقر سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي إلى 24 جنيهًا، وتراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال البلدي في سوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه، وسجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

فيما سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات، سجل سعر الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا، سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه، سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، وسجل سعر الدوم بين 20 و40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وعن الأسعار في الأسواق المحلية، فسجلت وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن، كما يلي:

اختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع، سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا، سجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا، سجل سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا، اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.