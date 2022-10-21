أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 21-10-2022 في الأسواق المصرية

تختلف أسعار الفاكهة من سوق لآخر وفقًا للمنطقة المتواجدة بها، وغالبًا ما يتراوح الفرق في الأسعار بين جنيهين و5 جنيهات، وفي سوق العبور تكون الأسعار أرخص بشكل كبير.

ويعلن سوق العبور عن أسعار الفاكهة به بشكل يومي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي له، كما تقوم «الوطن» بجولة صباحية في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن، كما يلي:

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع.

سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور جاءت الأسعار اليوم كما يلي:

تراوح سعر البرتقال البلدي في سوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه.

سجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

استقر سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

وصل سعر التفاح الأمريكي إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

سجل سعر الدوم بين 20 و40 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.