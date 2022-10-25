أهالي أسيوط: إنجازات السيسي أمام كل بيت.. والمؤتمر الاقتصادي خطوة ناجحة

أشاد عدد من أهالي محافظة أسيوط، بالإنجازات التي نفذت على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري والتي وصلت أمام كل بيت، فضلا عن المؤتمر الاقتصادي الذي يُعد خطوة ناجحة في المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر ومشروعات المرأة المعيلة.

المشروعات أصبحت أمام كل بيت

وقال أكرم هلال، أحد أهالي أسيوط، إن الموتمر الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس استطاع أن يؤثر على المجتمع، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس وصلت لكل بيت، وفي أسيوط لم نتخيل أنه هيجي اليوم اللي يكون في مشروعات كبرى ودايما كنا بنقول إن الصعيد منسي حاليا الصعيد فيه مشروعات وبنية تحتية ومدارس ووحدات صحية ومجمعات خدمية وشبكات طرق ومصر أصبحت رقم 28 عالميا بدلا من 128 عالميا، ومصر بقيادة الرئيس السيسي دايما شغالة والمشروعات بتتشيد في جميع المجالات حتى في التمكين الاقتصادي للأسر المعيلة وتطوير المنازل والتمكين الاقتصادي النهارده بقى موجود على أرض الواقع.

نقل الشعب للمعيشة الأفضل

ووجهة آلاء أنور، طالبة جامعية، الشكر للرئيس السيسي على إطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي والذي يساعد في نقل الشعب للمعيشة الأفضل ومبادرة حياة كريمة والمشروعات التي قدمتها الدولة ولمسناها على أرض الواقع ومنها وصلة الخير وسكن كريم وابدأ للصناعات ورفع كفاءة المدارس والبنية التحتية وتبطين الترع ورصف الطرق وكل المشروعات جميعها موجودة على أرض الواقع والكل يشاهدها يوميا وأمام أعين الجميع.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح سامح فتحي، من أهالي مركز ساحل سليم، أننا على دراية كاملة بمؤتمر التمكين الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس السيسي والذي من خلاله تم دراسة الأزمات الاقتصادية التي تحدث وتعريف المواطن بها والمشكلات الاقتصادية التي أصبحت على مستوى العالم وليس مصر فقط وذلك من تأثير الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن مصر كحكومة شغالة على التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تدعمها الدولة في مختلف المجالات وفي تحسين لمستوى المعيشة وخلال الفترة المقبلة هيكون الوضع أكثر استقرار.

تمكين المرأة في كل المجالات

وأشارت سمر سليمان، إحدى سيدات أسيوط، إلى أن التمكين الذي تقوم به الحكومة هو النهوض بالأسر اقتصاديا وتوفير المشروعات من مدارس ومستشفيات وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قدمت العديد من المبادرات في مجال الصحة كحملات فيرس سي و100 مليون صحة وصحة المرأة والجنين والقضاء على فيروس كورونا وتطوير الترع ومبادرة حياة كريمة التي غيَّرت شكل القرى للأفضل، فضلا عن تمكين المرأة في كل الأدوار، بعد أن كانت مهمَّشة في الماضي أصبحت المرأة نموذجا للقيادة ويعتمد عليه ونشكر الرئيس على المشروعات التي يقدمها في كل المجالات ودائما في تقدم ورقي والنهوض بالبلد.