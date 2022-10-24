أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1130 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بقيمة جنيهين، وذلك لمختلف الأعيرة ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم أيضا.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الإثنين وفق محلات الصاغة وأسواق المال.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وجاءت أسعار الذهب في نهاية التعاملات، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم 1124 جنيها للبيع و1130 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1285 جنيها للبيع و1291 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 963 جنيها للبيع، و969 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 8992 جنيها للبيع، و9040 جنيها للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1284571 جنيها للبيع، و1291429 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال نحو 1044 جنيها بما يعادل 53.08 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 913.19 جنيه، بما يعادل نحو 46.44 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 782.73 جنيه بما يعادل نحو 39.81 دولار.