أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل إلى 1126 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف التعاملات، في أول أيام عمل البورصات العالمية الأسبوعية، حيث استقرت الأوقية عند النقطة السعرية 1650 دولارًا، فيما كسب الجرام من عيار 21 نحو 6 جنيهات خلال أقل من ساعتين من التداول في أسواق المال، ليصبح سعره نحو 1126 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي، نرصد أسعار الذهب اليوم في مصر، والتغيرات التي طرأت على المعدن الأصفر، وسعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب، وفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية:

سعر جرام الذهب اليوم

ووفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالآتي:

سعر الأوقية 1650 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1126 جنيها.

عيار 24 بسعر 1287 جنيها.

عيار 18 بسعر 965 جنيها.

عيار 14 بسعر 753 جنيها.

الجنيه الذهب بسعر 9008 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6 جنيهات خلال الساعات الأولي من التداول اليوم الاثنين 24 أكتوبر؛ ليباع الآن بمحلات الصاغة بسعر 1126 جنيهًا، مقابل 1120 جنيها صباح اليوم، بفارق 6 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بينما كسب عيار 24 نحو 7 جنيهات زيادة بعد بداية التداول، ليباع الآن في محلات الصاغة بسعر 1287 جنيهًا، مقابل 1280 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 يباع اليوم 965 جنيها، مقابل 960 جنيها صباح اليوم بفارق 6 جنيهات.

أما العيار الأقل من حيث الارتفاع كان عيار 14 وهو الأحدث في محلات الصاغة، حيث يباع الآن بسعر 753 جنيها، مقابل 749 جنيها صباح اليوم بفارق 5 جنيهات، بينما جاء الارتفاع الأكبر في سعر الجنيه الذهب وهو عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات، حيث أصبح يباع الآن بسعر 9008 جنيهات، مقابل 8960 جنيهًا بفارق 48 جنيهًا.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أن الأسعار المعلنة اليوم للأعيرة المختلفة لا تتضمن المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.