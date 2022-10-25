يوتا الأمريكية تسجل لأول مرة انهيارا جليديا من صنع الإنسان لهذا الموسم

الانهيار الجليدي في وادي يوتا، قد يعد أول انزلاق من صنع الإنسان هذا العام، حدث الانهيار الجليدي في المرتفعات العليا في سلسلة جبال واساتش الوسطى في ليتل كوتونوود كانيون بالقرب من المنزلق الرئيسي لجبل بالدي، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية».

الانهيار الجليدي يأتي بعد يوم من سقوط الثلوج

وذكر مركز الانهيارات الجليدية في ولاية يوتا علي تويتر، لقد حل الشتاء ومن الممكن حدوث الانهيارات الجليدية البشرية، وقالت الوكالة إن المتنزهين والصيادين والعدائين والمستخدمين في المناطق النائية على حد سواء، التنبيه لأننا قمنا بتغيير المواسم ومخاطر الشتاء.

وذكرت المحطة أن الانهيار الجليدي يأتي بعد يوم من سقوط الثلوج وتشهد المنطقة شهدت أول تساقط للثلوج هذا الموسم، وهو ما وصفته الوكالة بأنه «مكالمة إيقاظ جيدة».

الانهيارات الجليدية تشكل خطراً كبيراً

تشكل الانهيارات الجليدية خطراً كبيراً في جبال يوتا بين يناير وأبريل أثناء تراكم الثلوج الكثيفة وظروف التكتل الثلجي غير المستقرة.

وتقول التوقعات «إن الانهيارات الثلجية ممكنة بالتأكيد، ولا يهم في أي وقت من العام»، ولا يهم ما تفعله إذا كنت في نزهة، أو الصيد، أو محاولة التزلج أو الصعود، أو مرتدي الأحذية الثلجية؛ كن مستعدا للانهيارات الجليدية .

وتابعت التوقعات أن القضية الرئيسية ستكون هي الرواسب الجديدة للثلوج المنجرفة بالرياح والتي يمكن أن تنتج انهيارات ثلجية في الألواح، وفي بعض الأماكن التي قد يتراكم فيها الثلج 2-3 أقدام، قد ينتج الثلج الجديد وحده انهيارات ثلجية ناعمة أو كتل ثلجية جديدة.