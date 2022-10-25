«عميد زراعة كفرالشيخ»: الصوبات مشروع الشباب نحو التنمية الخضراء

كشف الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن مشروعات الصوب الزراعية والتي تتنوع بها المحاصيل والزراعات من خضروات وغيرها، تعتبر من المشروعات التي تدر دخلا كبيرا على من يستثمر بها بأقل تكلفة، وتحقق تنمية زراعية مستدامة تضع مصر في مصافي الدول التي تساعد على الحفاظ على المناخ.

صوب بتكلفة بسيطة

وأوضح «زكريا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الصوب الزراعية غير مكلفة حال تفكير أي شاب في تنفيذ هذا المشروع بتكلفة مالية لتغطية مساحة صوبة زراعية 100 متر لا تتخطى ثلاثة آلاف جنيه، حيث تم شراء 100 كيلو حديد قديم، وغطاء من المشمع البلاستيك هما كل ما تحتاج لعمل المشروع في مساحة صغيرة 100 متر، وهو الأمر الذي يحقق لك أرباحا جيدة على مدار العام.

المساحة المنزرعة والأصناف

وأشار إلى أن من مميزات الصوبة الزراعية هو التحكم في درجة حرارة الصوبة، وكذلك في الزراعات التي تود زراعتها على مدار العام بما يجعلك تنتج زراعات في غير موعد زراعتها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ يوجد بها أكبر مركز بحثي بمركز بحوث سخا بمدينة كفر الشيخ والذي يوجد به مركز متخصص لبحوث زراعات الصوب كمشروع صغير.