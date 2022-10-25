«طب عين شمس»: 30% من المصريين مصابون بمرض هشاشة العظام

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس ندوة عن مرض هشاشة العظام ضمن احتفال الكلية باليوم العالمي لهشاشة العظام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود الميتني، رئيس الجامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قالت الدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس، إن أعلى مرحلة لنمو كثافة العظام في سن 30 عاما ثم يقل تدريجيا لذا لابد من الحفاظ على صحة العظام منذ الصغر بممارسة الرياضة وتناول الأغذية الصحية المفيدة.

مرض الهشاشة

وأكدت الدكتورة سلمى السعيد، أستاذ طب المسنين، أن الفئة المعرضة لخطر مرض الهشاشة وهم السيدات فوق سن 50 سنة والرجال فوق سن 70 والمصابون بكسر في العظام نتيجة حادث أو وقوع يسبب كسرا.

وأوضحت أن عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام منها عوامل متعلقة بأدوية وأمراض تقلل من كثافة العظام وتاريخ مرض الهشاشة في العائلة وتقدم العمر، مؤكدة أن 30% من المصريين مصابون بمرض هشاشة العظام ويعد الأكثر انتشار بين النساء.

نظام غذائي صحي

ونوهت إلى أن الوقاية تبدأ من مرحلة الطفولة وتمتد إلى كل مراحل العمر من خلال بناء العظام وبناء نظام غذائي صحي وتجنب التدخين والمشروبات الغازية وتناول الألبان والجبن والزبادي وسمك السردين والسلمون والمكسرات والتعرض لأشعة الشمس وممارسة التمارين الرياضة.