جامعة عين شمس: تنظيم ندوات لتوعية الطالبات بطريقة التعامل في حالات الطوارئ

أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية طالبات بالميرغني، للاطمئنان على انتظام أعمال تسكين الطالبات مع بدء العام الجامعي في مطلع أكتوبر الجاري، والتأكد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للطالبات.

ندوات لتوعية الطالبات بالتعامل في الظروف الطارئة

ووجه باستمرار أعمال المتابعة لوسائل الأمن والسلامة مع تنظيم ندوات توعوية للطالبات حول كيفية التعامل في الظروف الطارئة وطرق استخدام وسائل الإطفاء والأمان باعتبارها مهارات حياتية واجب معرفتها.

تفقد مشتل المدينة

وخلال الزيارة تفقد مشتل المدينة الجامعية، مشيداً بما حدث به من تطور وتنوع في الإنتاج، ووجه بضرورة الاستفادة من مخرجات هذا المشتل وتسويقها والاستفادة من العائد وتوجيهه لصالح المدينة الجامعية.

كما تفقد جميع مباني المدينة الجامعية طالبات، وكذلك المركز الطبي، واطمئن على تقديم الخدمات الطبية للطالبات على مدار الساعة.

الانتهاء من إجراءات التسكين بالمدينة الجامعية

وخلال زيارته لمكتبة المدينة ومركز تكنولوجيا المعلومات أجرى «سعود» حوارًا مع الطالبات للتأكد من جودة وسرعة الإنترنت ومدى قدرتهم على التحصيل والاستذكار وسهولة الدخول على منصة Asu2learn، وأجرى حوار معهن عن طبيعة الإقامة بالمدينة الجامعية ومدى يسر وسهولة كافة الخدمات وتوافرها بشكل جيد.

وتابع الانتهاء من إجراءات التسكين من خلال موظفي إدارة التسجيل والتسكين وشؤون الطلاب بالمدينة.