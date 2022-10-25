جورج وسوف: أنا حافظ كل أغاني «أم كلثوم» وهي موهبة مش هتكرر تاني

كشف الفنان جورج وسوف عن اسمه في أثناء طفولته «أبوعلي»، لافتًا إلى أن والده أطلق عليه هذا الاسم، ويعني «رجل»، مشيرًا إلى أنه كان «شقي» في طفولته، مضيفًا: «كنت شقي بس دايمًا مع ربنا وبخاف من الحاجات اللي فيها أذية، وكنت شقي وبحب المزاح والتنطيط واللعب».

ربنا أداني عشان أغني للناس

وتحدث جورج وسوف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، عن طفولته وشبابه، قائلًا: «أنا ابتديت حياتي وأنا صغير وربنا أداني عشان أغني لهم وأفرحهم، ودول أهلي وحبايبي وانا عايش حياتي من وأنا صغير وأنا بدلع الناس وبغني ليهم».

وأبدى جورج وسوف سعادته بمحبة الجمهور له: «الحمد لله على محبة الناس لأنهم بيدلعوني أحلى دلع، ومش طالب غير هيك وربنا مديني كل حاجة».

وأكد جورج وسوف محبته لكوكب الشرق أم كلثوم: «كل أغاني أم كلثوم حافظها وكل كلمة وكل حرف حفظته وغنيته وحافظ لها كل كلمة وحاطط صورتها على عمود في بيتي لأنها عمود ومش هتكرر تاني».