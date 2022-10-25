انخفاض درجات الحرارة في سانت كاترين.. وقمة الجبل تسجل «1 مئوية»

تشهد مدينة سانت كاترين، انخفاضا في درجات الحرارة، التي سجلت أقل درجاتها فوق قمم الجبال، وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنّ المدينة تعرضت اليوم لانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأضاف أنّ سكان المدينة معتادين على الطقس البارد الذي يوحي بشتاء شديد البرودة هذا العام، وبدء الأهالي اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الخروج في الساعات المتأخرة من الليل دون ملابس ثقيلة.

درجة حرارة جبل سانت كاترين

وأكد العناني، أنّ طقس سانت كاترين يكون باردا في الساعات الأولى من الليل، شديد البرودة في الفجر، وتسجل الحرارة فوق قمة جبل سانت كاترين درجة واحدة مئوية، بينما سجلت درجة حرارة جبل موسى 3 درجات، والمدينة 6 مئوية.

وتابع أنّ السياحة تنتعش في سانت كاترين مع فصل الشتاء، حيث يفضّل آلاف السياح قضاء الشتاء فوق قمم الجبال للاستمتاع بشروق الشمس مع الطقس البارد.

500 سائح فوق قمة جبل موسى

وقال العناني، إنّ المدينة استقبلت 500 سائح من مختلف الجنسيات وشاهدوا شروق الشمس فجر اليوم من فوق قمة جبل موسي.

وأشار إلى أنّ المدينة تجهزت للموسم الشتوي بتطهير مجاري ومخرات السيول والمرور على السدود والبحيرات، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطهير مجاري ومخرات السيول.