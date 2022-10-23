علي الحجار ومصطفى قمر يحتفلان بتعاونهما في أغنية جديدة

يستعد الفنان مصطفى قمر، لإقامة حفل للفنان علي الحجار، خلال الأيام المقبلة، في أحد المقاهي التي يمتلكها، احتفالًا بالأغاني الجديدة للحجار، كما يتعاون معه في أغنية من ألحانه اسمها «اضحك لوجه الله وافردها يا أخينا».

علي الحجار ومصطفى قمر يغنيان معا

ومن المقرر أن يجهز الفنان مصطفى قمر يجهز لأكثر من أغنية لكي يغنيها مع علي الحجار خلال الاحتفال الخاص بهم.

ويعيش علي الحجار حالة من النشاط الفني ما بين الأغاني والحفلات، فينتظر خلال الأيام المقبلة حفله بمهرجان الموسيقى العربية والذي يغني به بصحبة محمد الحلو، كما قام بطرح أغنية تريو مع محمد ثروت ومدحت صالح وحملت اسم «شبك يا مصري»، وتم طرحها بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

علي الحجار وبليغ حمدي

كما ينتظر علي الحجار في الوقت الحالي طرح أغنيته الجديدة «يا أرضنا» آخر أغاني الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والمقرر أن تخرج إلى النور خلال أيام، وفي ظل النشاط الفني أيضا يتفق في الوقت الحالي مع تامر حسني لتقديم أغنية جديدة لطرحها خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن علي الحجار عاد برمضان الماضي لغناء تترات المسلسلات بتتر مسلسل «جزيرة غمام» مع طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، مى عز الدين، رياض الخولي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وحققت التترات والرباعيات التي غناها الحجار داخل المسلسل نجاحا ورواجا كبيرا.