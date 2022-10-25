10 معلومات عن مشروع واحة تجلي بشرم الشيخ..إضافة سياحية جديدة

تطوير كبير شهدته مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لاستقبال قمة المناخ في نوفمبر المقبل، إذ تفتح المدينة أبوابها لاستقبال نحو 40 ألف مشارك من مختلف دول العالم، وتتحول معه المدينة إلى أول مدينة خضراء في مصر، عن طريق إنشاء مشروعات عديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتشجيع السياحة البيئية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ العمل على تطوير مشروعات شرم الشيخ بدء في شهر مايو الماضي، والأعمال انتهت بالفعل في أكتوبر الجاري بإجمالي 31 مشروعًا.

واحة تجلي بشرم الشيخ

ومن المشروعات التي تعد إضافة حقيقية لمدينة شرم الشيخ، مشروع «واحة تجلي»، التي تحولت من منطقة مهملة كانت تستخدم موقف أتوبيسات ومحل زهور قديم إلي مشروع متكامل أطلق واحة تجلي نسبة إلي مدينة سانت كاترين مدينة التجلي.

وأكد المحافظ أن المشروع إضافة كبيرة لمدينة شرم الشيخ، ويساعد على تشجيع السياحة العلاجية، لأنه يضم مركزًا للأعشاب الطبية والعطرية.

10 معلومات عن واحة تجلي

وأوضح المحافظ أن مشروع واحة تجلي، جرى الانتهاء منه في إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ، وأبرز المعلومات عن المشروع هي:

1- المشروع يقع على طريق السلام قبل مستشفى شرم الشيخ الدولي.

2- يطلق على المنطقة اسم رأس كيندي لأن الطبيعة شكل رأس علي صورة الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي.

3- كانت محطة للأتوبيسات السياحية لنحو 20 عامًا.

4- المشروع يتكون من 4 قاعات عرض، لتعريف السائح بفكرة المشروع ومحتوياته.

5- المشروع يهتم بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية المميزة في جنوب سيناء.

6- يشمل المشروع مركزًا لتجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات.

7- يشمل معرض الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التى تتميز بها المرأة السيناوية.

8- يضم كافتريا ومطعم، ومناطق لاند سكيب جمالية.

9- يضم بحيرة، صناعية ونافورة، ومحطة تحلية مياه.

10- يشمل المشروع ساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.