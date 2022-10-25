التفاصيل الكاملة لحادث أسوان اليوم.. انقلاب سيارة أسفر عن ضحية و10 مصابين

ليلة صعبة شهدتها محافظة أسوان، في الساعات الماضية، بسبب حادث أسوان اليوم، والذي راح ضحيته وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق توشكى/ أبوسمبل، جنوبي محافظة أسوان.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، بينما هرع الجميع لتقديم يد العون للمصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، حول حادث أسوان، حيث وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق توشكى/ أبوسمبل جنوبي المحافظة، ووجود متوفى وعدد كبير من المصابين.

مصرع شخص وإصابة 10

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة ترواحت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي، وإيداعهم في قسم الاستقبال وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، فضلاً عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أسماء ضحايا حادث أسوان

وحصلت «الوطن» على اسم ضحية حادث أسوان اليوم، وهو: «محمد. م. م.ط»، 16 سنة، متوفى وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى أبوسمبل المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

1- «إبراهيم. م. ع»، 36 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

2- «علي. ح. ع»، 23 سنة، مصاب بكدمات في الرأس.

3- «محمد. ع. ح»، 25 سنة، مصاب بكدمات في الجانب الأيمن.

4- «محمد. م. ح»، 29 سنة، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

5- «علي. إ. أ»، 31 سنة، اشتباه كسر في الفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.

6- «أبوالحجاج. ع. ع»، 24 سنة، سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

7- «عبدالمنعم. إ. أ»، 28 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

8- «حسين. م. ح»، 29 سنة، جروح وكدمات متفرقة في الوجه.

9- «ياسر. ح. م»، 36 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

10- شاب مجهول الهوية، 30 سنة، غيبوبة تامة.

إزالة آثار الحادث

وانتقلت قوات المرور إلى مكان الحادث على طريق أسوان الصحراوي، حيث رفعوا حطام الحادث، ووضعوا السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتم تيسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

تحرير محضر بالحادث

وجرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.