مستشفى أبو سمبل يستقبل 23 مصابا في تصادم أتوبيسين شمال السودان

استقبل مستشفى أبو سمبل، جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، عدد 23 مصاباً بشكل مبدئي، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين متجهين إلى السودان، بعد عبورهم الحدود المصرية ودخولهم الأراضي السودانية، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل نظراً لقربه من مكان الحادث، ويجري حصر باقي الأعداد من المصابين والوفيات.

إخطار مدير أمن أسوان بتصادم أتوبيسين بالأراضي السودانية

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى غرفة إسعاف أسوان، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين تابعين لشركات سودانية، أثناء توجههم عبر معبر «أرقين» البري، إلى السودان، وبعد عبورهما الحدود المصرية ودخولهما نطاق الأراضي السودانية، وتحديداً قبل المعبر السوداني بحوالي 100 كيلو باتجاه الخرطوم، ما أسفر عن إصابة 23 شخصاً بشكل مبدئي، وما زالت الأعداد في الارتفاع، ويجري حصر الوفيات.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل السياحي جنوب محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، نظرًا لقربه من مكان الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

الحادث الثاني نتيجة تصادم أتوبيسين خلال أقل من أسبوع

وفي وقت سابق، شهد طريق أبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء الخميس الماضي، حادث تصادم أتوبيسين، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص منهم سودانيون، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث كان أحدهما متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والآخر في الاتجاه المقابل ناحية أسوان.