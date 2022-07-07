تفاصيل حادث طريق أبو سمبل أسوان اليوم.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 44

ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات في حادث طريق أبو سمبل بأسوان، الذي وقع صباح اليوم الخميس، لتصل إلى 44 إصابة و9 وفيات حتى الآن، وهو ما زاد معه عمليات البحث عن أسباب وتفاصيل حادث أبو سمبل أسوان اليوم، حيث اصطدم أتوبيس وسيارة نقل أسماك مبردة «ثلاجة» على طريق أبو سمبل عند الكيلو 100، مما أدى لمصرع 9 أشخاص وإصابة أكثر من 44 آخرين من ركاب الأتوبيس.

تفاصيل حادث طريق أبوسمبل أسوان اليوم

ومن بين تفاصيل حادث طريق أبوسمبل أسوان اليوم، أنه تم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات محافظة أسوان العامة والجامعية لإسعافهم، كما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أسوان المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة بمحافظة أسوان.

إخطار بحادث على طريق أبوسمبل

كما تضمنت تفاصيل حادث طريق أبوسمبل أسوان اليوم، تلقي مرفق إسعاف محافظة أسوان إشارة بتصادم أتوبيس على طريق أبوسمبل، من أحد المارة، لتتوجه سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم إخطار المستشفيات العامة والجامعية لاستقبال المصابين.

كما جرى إخطار اللواء هشام سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بالحادث لتنتقل قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني على الطريق وسيجري رفع آثار الحادث لإعادة تسيير الطريق.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفرض حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والجامعية لاستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.