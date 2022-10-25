تزامنًا مع زيارته لأوكرانيا.. من هو الرئيس الألماني فرانك شتاين؟

وصل الرئيس الألماني «فرانك فالتر شتاينماير»، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل، في أول زيارة لأوكرانيا منذ بداية الأزمة الروسية في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الألماني، خلال الزيارة نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، وفقا لوكالة أنباء رويترز، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

معلومات عن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

- ولد في 5 يناير عام 1956 بمنطقة دتمولد في ألمانيا الغربية.

- يبلغ من العمر 66 عامًا.

- ينتمي لأسرة بسيطة فهو نجل نجار وعاملة مصنع من ديتمولد غرب ألمانيا.

- تخرج من المدرسة الثانوية ودرس القانون وحصل فيما بعد على الدكتوراه.

- انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1975.

- في الجامعة التقى بزوجته المستقبلية إلكه بودنبندر والتي تعمل محامية أيضا.

- في عام 2005 عينته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وزيراً للخارجية في الائتلاف الكبير بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسحي الديمقراطي.

- في عام 2009 خاض الانتخابات ضد أنجيلا ميركل كمرشح لمنصب المستشارة لكن باءت محاولاته بالفشل إذ حصد حزبه فقط 23 %من الأصوات.

- في عام 2017، تم انتخابه رئيساً لألمانيا.

- في عام 2022 بدأ ولايته الثانية كرئيس لألمانيا.

ووفقا لأصدقائه، تتميز شخصية فرانك شتاينماير بالغموض والإخلاص ونكران الذات، وفقا لموقع «دويتشه فيله»، وفي نهاية عام 2010، حصد شتاينماير تعاطف كبير من الألمان حين تبرع بكليته لزوجته المريضة وتأثر الشعب الألماني كثير بهذه الخطوة، فيما علق شتاينماير قائلا إنه ليس بالعمل البطولي.

يشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت في فبراير الماضي وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا.