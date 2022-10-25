«البحوث الفلكية» يقدم بثا مباشرا لكسوف الشمس اليوم.. اعرف مراحله بالتفصيل

يتيح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بثاً مباشراً لكسوف الشمس الجزئي، الذي تشهده مصر اليوم الثلاثاء، بداية من بهو الأعمدة بمعبد الأقصر، بحسب ما أكده الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، لافتًا إلى أنّه لا داعي لتعطيل الدراسة في المدارس أو الجامعات بسبب الكسوف؛ لأنها ظاهرة طبيعية.

رابط البث المباشر

وأضاف «القاضي»، في بيان له، أنّه سيكون هناك بث مباشر لكسوف الشمس الجزئي من خلال مواقع الرصد المختلفة يمكن متابعتها من خلال صفحة المعهد من خلال الرابط المخصص لذلك.

وتشهد مصر ومنطقة شمال وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب وغرب قارة آسيا ومعظم قارة أوروبا والمحيط الأطلنطي كسوفًا جزئياً للشمس، اليوم، ويتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع الاتقران الذي يسبق ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية.

مراحل الكسوف هي الآتي:

- مرحلة شبه الظل الأولى:

تبدأ مراحل الكسوف الشمسي بدخول الأرض منطقة شبه الظل التي تصنعها الحدود العكسية للقمر مع أشعة الشمس في تمام الساعة 10:58 صباحاً بتوقيت القاهرة وهذه المرحلة لا يمكن تمييزها بالعين المجردة ولا بالمناظير الفلكية البسيطة بل بأجهزة رصد شدة الإشعاع الشمسي التي ستسجل انخفاضاً مفاجئًا لقيم هذا الإشعاع على غير المتوقع بالنظر إلى التزايد المطرد الذي تفرضه ظروف ارتفاع الشمس المتزايد في السماء.

- نقطة التلامس الظاهري الأول: بداية مشاهدة الكسوف الجزئي

وفي تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة يبدأ فعلياً الكسوف الجزئي حيث تظهر نقطة التلامس الظاهري الأولى بين الشمس والقمر التي يعقبها بداية دخول القمر مغطياً جزءاً من قرص الشمس بشكل متزايد.

-نقطة الذروة

ويستمر هذا الدخول في تزايد حتى يصل إلى ذروته تماماً في تمام الساعة 1:09 بتوقيت القاهرة حيث يكون الخطان الوهميان المنصفان لكل من الشمس والقمر منطبقين على بعضيهما البعض وعندها سوف يغطي قرص القمر مساحة من قرص قرص القمر مساحة من قرص الشمس تختلف نسبتها من مكان إلى أخر، حيث تقدر للراصد من القاهرة مثلاً بـ25.7% ومن طابا 29.7% ومن توشكى 15.1% على سبيل المقال.

- نقطة التلامس الظاهري الأخيرة

وفي تمام الساعة 3:02 بعد الظهر بتوقيت القاهرة تنتهي مرحلة شبه الظل الثابتة بخروج الأرض منها لتعود الأمور كما كانت عليه وتعود قيم الإشعاع إلى الارتفاع مجدداً بشكل مؤقت حيث تأخذ بعده في الإنخفاض الذي تفرضه ظروف اقتراب الشمس من موعد غروبها.