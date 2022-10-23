جولة في المناطق الأثرية بالقاهرة لضيوف مؤتمر المناخ العالمي.. اعرف التفاصيل

زخم بيئي واقتصادي وسياسي يشهده مؤتمر المناخ COP 27 الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ بداية من 6 نوفمبر المقبل إلى 18 من نفس الشهر بحضور 197 من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وإلى جانب أنشطته العديدة بمدينة السلام يتيح المؤتمر عددا من الفعاليات الترويجية للأنشطة السياحية والمناطق الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، حيث يتيح المؤتمر للمشاركين رحلات للقاهرة وعدد من المحافظات.

تعرف على خدمة Cairo Overday by flight

يقدم التطبيق الالكتروني للمؤتمر من ضمن الكثير من الخدمات التي يتيحها خدمة Cairo Overday by flight وهي رحلة مصممة بشكل مثالي لتوفر للزائرين المزيد من المساحة والراحة والتعرف على معالم مصر من خلال زيارة المتحف المصري وأهرامات الجيزة وأبو الهول مقابل 475 دولارًا أمريكيًا.

برنامج الرحلة

ويتيح التطبيق للمشاركين بمؤتمر المناخ والاستمتاع بتلك الرحلة سيتم نقله بسيارة من الفندق المقيم به إلى مطار شرم الشيخ في رحلة قصيرة إلى مطار القاهرة، وذلك في السادسة من الصباح الباكر، وعند الوصول سيجري الزائرون جولة في القاهرة الرائعة.

وتبدأ الجولة من «الأهرامات العظيمة» مجمع أهرامات الجيزة الشهير الذي يشمل هرم الجيزة الأكبر وهرم خفرع وهرم منقرع، وأبو الهول حيث تم بناء المجمع تكريمًا لبعض الفراعنة من الأسرة الرابعة لمصر خلال المملكة القديمة الذي يُعد أول عصر عظيم للحضارة المصرية، وبعد ذلك ينتقل الزائرون إلى تناول وجبة الغداء.

ثم ينتقلون إلى المتحف المصري فهو موطن لأكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، ويعرض مجموعة واسعة من فترة ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني.

وفي الأخير يتسوق الزائرون في القاهرة وشراء ورق البردي والعطور، وبعد هذه الزيارة سيتم اصطحابهم مرة أخرى إلى مطار القاهرة والعودة إلى شرم الشيخ في تمام الساعة الثامنة مساءً ثم الانتقال بالسيارة إلى الفندق.

يشمل البرنامج

سيارة خاصة مريحة ودليل مرخص لعلم المصريات الخاص وتذاكرالدخول لجميع المواقع، بإلاضافة إلى تذاكر طيران وتوفير وجبة الغداء، والأشياء المستبعدة من البرنامج المصاريف الشخصية ومشروبات أثناء الغداء.

أشياء من الضروري اصطحابها مع المشاركين

لا بد أن يتأكد الزائرون قبل مغادرة الفندق وبدأ الرحلة المتجهة إلى القاهرة، التأكد من جواز السفر وتجهيز الكاميرا وصناديق الإفطار، بالإضافة إلى الكتلة الواقية من الشمس والنظارات الشمسية وارتداء أحذية مريحة تساعد على السير بسهولة، وأخذ نقود تحسبًا حدوث أمور طارئة.